(Di giovedì 9 novembre 2023) Il portiere del Bayern Monaco, di recente rientrato dal terribile infortunio, non sarà convocato in. L'annuncio

Anche dopo la partita di Dortmund (match in cuiè tornato in campo dopo oltre un anno dall'infortunio, ndr). Siamo d'accordo però che non raggiungerò la squadra nazionale in questo momento, ...

Neuer, negativo il rientro in Nazionale: “Ho parlato con Nagelsmann e…” ItaSportPress

Le pagelle del weekend estero: torna Neuer, ed è subito 9. Incubo United: 4 La Gazzetta dello Sport

Le parole di Rudi Garcia, tecnico del Napoli, dopo il pareggio dei partenopei contro l’Union Berlino: ecco cosa ha detto Rudi Garcia è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio de ...Il portiere torna in campo dopo quasi un anno di stop col Bayern e lo fa con personalità e sicurezza. Tripletta per Kane. La crisi dello United e il record negativo dello Union Berlin ...