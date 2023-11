Nessuna contropartita Retroscena Edi Rama sul centro per migranti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Noi siamo in mezzo all'Europa. Siamo divisi da un mare bellissimo con l'Italia. Siamo uno Stato europeo e vogliamo far parte dell'Ue. È il nostro sogno da quando siamo scappati dall'incubo della dittatura comunista. Ma questo accordo non è stato fatto per una». Così il premier dell'Albania Ediospite di Dritto e Rovescio, torna sull'accordo siglato con l'Italia in tema di. E a chi parla di unaper entrare prima in Ue risponde netto: «Non c'entra niente. Quante volte l'Italia ha aiutato noi? - prosegue - Arriva un giorno che l'Italia dice che ha un problema. Noi siamo troppo piccoli per essere una soluzione ma una mano la dobbiamo dare per onorare la profonda amicizia che ci lega all'Italia. Chi dice cheha aperto la porta per entrare prima in Ue non sa ...