NBA | i risultati della notte 8 novembre | Gallinari decisivo nel successo di Washington Denver vince ancora | bene Philadelphia e Milwaukee

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) È proseguita questala stagione 2023/2024 di NBA. Dopo il giorno di stop per le elezioni governative e legislative statali in alcuni Paesi degli Stati Uniti, si sono disputate addirittura quattordici partite valide per la regular season e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che èbatte Boston per 106-103 e si prende la vetta solitariaEastern Conference. Fondamentali per i 76ers i 27 punti e 10 rimbalzi di Joel Embiid, i 25 di Tyrese Maxey e i 17 punti e 9 rimbalzi di Tobias Harris, mentre ai Celtics non bastano i 29 di Kristaps Porzingis, i 19 di Derrick White e i 16 punti e 15 rimbalzi di Jayson Tatum. Indiana gioca un ottimo quarto periodo (33-20) e sconfigge Utah per 134-118. Sugli scudi per i Pacers soprattutto Aaron Nesmith con i suoi 24 punti e ...