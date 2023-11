NBA | Antetokounmpo espulso per eccesso di esultanza | si siede in prima fila a bordo campo

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella partita Milwaukee Bucks-Detroit Pistons di stanotte, Giannisad inizio terzo quarto è statodopo aver ricevuto il secondo fallo tecnico. La stella dei Bucks, reo di aver già preso il primo tecnico nel secondo quarto, a seguito di una schiacciata in contropiede in cui ha posterizzato Isaiah Stewart, si è guadagnato un altro tecnico facendosi espellere. Secondo gli arbitri avrebbe esultato in maniera eccessiva verso il lungo dei Pistons e perciò punito per “Taunting”. A seguito del provvedimento inflitto dagli arbitri,per protesta si sarebbe seduto su un seggiolino indi abbandonare ilaccompagnato da suo fratello Thanasis. SportFace.