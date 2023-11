Nba 2023 2024 | Philadelphia batte Boston ed è prima a Est Gallinari e Fontecchio in doppia cifra

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sul parquet del Wells Fargo Center il big match ad est sorride ai76ers che battono 106-103 iCeltics e si prendono ilto solitario in classifica. Miglior realizzatore è Joel Embiid che chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 25 di Tyrese Maxey e dai 17 di Tobias Harris. I Celtics sprecano un vantaggio di +11 nel secondo quarto, ma nel finale riescono a spaventare i padroni di casa con una rimonta conclusa sul definitivo -3. Niente da fare per Kristaps Porzingis, autore della tentata tripla della parità e protagonista con 29 punti sul tabellino.senza brillare al tiro (6/14) per Jayson Tatum, che chiude con 16 punti e 15 rimbalzi. Nottata inper i due italiani. I Washington Wizards di Danilo ...