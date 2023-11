Navigare lungo le BRI | l’evoluzione del progetto ed il ruolo per l’Italia

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Belt and Road Initiative (BRI), lanciata dal presidente cinese nel 2013, è giunta al suo decimo anno di vita e ha celebrato questo ottobre a Pechino il Terzo Forum alla presenza di oltre 110 paesi presenti. Nel tempo questoè diventato sempre più importante per Pechino, al punto da essere stato inserito sia nella Costituzione della Repubblica Popolare che nello Statuto del Partito comunista. Una delle sue caratteristiche è proprio il fatto di avere un carattere “aperto”: non esiste una singola tratta ma molteplici vie per collegare la Cina col resto del mondo. Esattamente come avveniva ai tempi degli antichi romani e ancora dopo, durante il nostro Medio Evo, quando le rotte dei carovanieri costituivano un dedalo di strade che permettevano il commercio (e soprattutto la reciproca conoscenza) tra Oriente ed Occidente. Se qualcuna di queste tratte diventava ...