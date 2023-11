Nautica | titoli marittimi diporto | alla firma di P Chigi la riforma decreto 121 2005

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Confindustriaha presentato all'Assemblea dell'Associata Italian Yacht Masters svoltasi presso il Marina di Loano i contenuti delladel D.M. 10 maggio, n. 121, recante la disciplina dei certificati professionali per il personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi daimpiegate in attività di noleggio e sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172). La revisione del121/, fortemente voluta da Confindustria, riguarda sia imaggiori STCW, sia l'introduzione del titolo semplificato (Ufficiale di navigazione deldi 2a classe) e ad avviso dell'Associazione nazionale di ...