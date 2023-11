Natale a Cerveteri | il Comune “cerca” partner per luminarie e pista di pattinaggio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 novembre 2023)– “In queste ore sul sito internet deldiabbiamo pubblicato due importanti avvisi, rivolti a tutti gli operatori che vorranno sostenere mediante sponsorizzazione tecnica la realizzazione delle attrattive per il periodo natalizio nella nostra città. Uno è una manifestazione di interesse per l’allestimento dell’Albero didi Piazza Aldo Moro, il secondo è per la realizzazione di un villaggio natalizio, con possibilità di installazione di casette a tema, unadisul ghiaccio ed ulteriori attrattive natalizie”. Ad annunciarlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali deldi. “”Con questa modalità vorremmo assegnare, attraverso avviso pubblico, la ...