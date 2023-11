Nasce STEP | l' hub che decarbonizza l' industria con l' innovazione tecnologica | obiettivo | 5 milioni di tonnellate di CO2 in meno

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) - Treviglio (Bg), 9 novembre 2023.re l'manifatturiera italiana grazie a tecnologie innovative provenienti da tutto il mondo. È l'di, società benefit di Treviglio (Bergamo) che si pone l'a breve termine di ridurre le emissioni di CO2 dell'italiana di 5dientro il 2035. Un percorso dizione per le industrie, attraverso un'offerta di tecnologie che possono ridurne l'impronta ecologica. Ed offrire loro un vantaggio competitivo e la riduzione dei costi operativi. Un percorso verso la sostenibilità chedall'elaborazione di un'offerta di un ventaglio di soluzioni e di scouting continuo per una sostenibilità tailor made, ...

...- addestrati è più semplice ed efficace che creare un modello di intelligenza artificiale che... "ll primoconsiste nel caricamento dei documenti" - spiega Ruffolo. "La componente di Computer ...

Nasce STEP, l'hub che decarbonizza l'industria con l'innovazione ... Adnkronos

Gli appuntamenti del mese di novembre di STEP FuturAbility District Fastweb Plus

Nasce in Sardegna una nuova realtà per la promozione turistica e commerciale, è l’unione dei Centri Commerciali Naturali, diffusi in tutta la Sardegna ...Arriva a Bruxelles la guerra del gianduiotto che vede il colosso svizzero Lindt opporsi al Comitato promotore del marchio Igp di Torino. Ma il disciplinare del gianduiotto non si cambia: non si può ch ...