Nasce a Seriate il “Comitato per il cambiamento” | due incontri con la cittadinanza

(Di giovedì 9 novembre 2023). In vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno, nella città dida qualche mese si è costituito il “per il”, aperto all’adesione di associazioni, circoli culturali, forze politiche, cittadini e cittadine. Unche si propone come punto di aggregazione per coloro che auspicano una discontinuità amministrativa e politica e che si riconoscono in un’idea di città democratica, solidale, inclusiva e promotrice di sviluppo sostenibile. I NOSTRI VALORI “Ci ispiriamo alla Costituzione, il testo fondante del nostro impegno civile. Pratichiamo un antifascismo vigile. Promuoviamo la pace. Coerentemente, promuoveremo uno sviluppo armonioso della nostra città, sostenibile ed equo. Ci adopereremo perché tutti abbiano pari ...