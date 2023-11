Napoli senza fondi | arretra ancora sulla mobilità urbana

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ail 34% dei cittadini perde occasioni di lavoro, di studio o addirittura non si cura adeguatamente a causa dei trasporti inadeguati. La città è fanalino di coda nel report pubblicato da Legambiente e Ipsos. Ne parliamo con Roberto Calise, esperto in trasporto pubblico locale e parte del team delle relazioni istituzionali di FlixBus Italia. Alaprecaria impedisce a oltre un terzo dei cittadini di spostarsi. Dobbiamo considerarla un’emergenza? “Secondo il dizionario Treccani, un’emergenza rappresenta una circostanza imprevista. Nel caso di, questo dato è strutturale. La stessa Legambiente, tramite un’altra ricerca, come il rapporto Pendolaria, fotografa da più dieci anni una tendenza al peggioramento che non mostra inversioni. Il trasporto pubblico o è affidabile e puntuale, o ...