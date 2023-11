Napoli | Rudi Garcia senza fattore campo | la vittoria interna manca dal 27 settembre

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) C’era una volta il fortino ‘Maradona’. Nella scorsa stagione ilcollezionò 45 punti tra le mura amiche, con due sole sconfitte in tutto il campionato. Quello con la stagione in corso è un paragone impietoso visto che dopo cinque gare il numero di ko è già lo stesso: Lazio e Fiorentina hanno espugnato il ‘Maradona’, il Milan ha fermato i partenopei sul pareggio. E in Champions League, ko col Real Madrid a parte, l’Union Berlin (dopo 12 sconfitte consecutive) è tornato a fare punti proprio suldegli azzurri. Un segnale d’allarme. Lontano dal proprio stadio ilviaggia a 2.33 punti di media in sei partite, tra le mura amiche la media si abbassa a 1.4 in cinque gare. Ora c’è l’Empoli che in dieci confronti aha vinto due volte. Di fatto l’ultimo successo casalingo degli uomini di ...