Napoli | riecco Osimhen al lavoro ADL a Castel Volturno dopo il pari

(Di giovedì 9 novembre 2023)è tornato ad allenarsi al Konami Center, De Laurentiis intanto è arrivato ail deludente pareggio col Berlino. Notizie calcio– Importanti novità in casa, con il rientro di Victoragli allenamenti e l’arrivo di Aurelio De Laurentiis a. L’attaccante nigeriano, reduce da infortunio, ha svolto terapie e personalizzato sul campo: primi segnali verso il pieno recupero. Nel frattempo il presidente azzurro si è presentato al Konami Training Center visibilmente delusoil pareggio interno col Berlino in Champions League. L’1-1 compromette la qualificazione agli ottavi e il conseguente ritorno economico. La squadra ha continuato ad allenarsi agli ordini di ...

1 Frena ilin Champions, ieri non è andato oltre l'1 - 1 contro l'Union Berlino al Maradona. C'è bisogno di chiudere al meglio prima della sosta, domenica arriverà l'Empoli e la squadra di Garcia ha già ...

Napoli, riecco Osimhen: è tornato in città, sarà allo stadio con l'Union - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, da Castel Volturno: riecco Osimhen, le ultime sulle sue ... Calciomercato.com

Valle Ufita. È per domani, venerdì 10 novembre, alle ore 18 presso il Castello d'Aquino, l'appuntamento a Grottaminarda organizzato dalla direzione provinciale del Partito democratico, rimandato già d ...Come confermato anche da Rudi Garcia, Victor Osimhen è tornato a Napoli. Ebbene sì, dopo essere stato per diverse settimane lontano dall’ombra del Vesuvio, l’attaccante ha fatto ritorno dalla Nigeria.