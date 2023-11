Napoli-Politano | slitta l'incontro | il punto sul futuro

I cambi delnon hanno sortito effetto come il 4 - 2 - 4 finale con(poi Lindstrom), Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia ad attaccare. Non c'è stato un vero tiro pericoloso tra i pali ...

Politano il migliore del Napoli contro l'Union: le pagelle dei quotidiani AreaNapoli.it

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis programma in agenda il rinnovo contrattuale di Matteo Politano: pronto l'incontro con l'agente Giuffredi ...Il Napoli attende come mai il ritorno in campo di Victor Osimhen, con Garcia pronto a riaccogliere a Castel Volturno l'attaccante: pronti nuovi controlli ...