Napoli | la bidella - pendolare ha smesso di viaggiare | assegnata a una scuola di Caivano - Sono felicissima

(Di giovedì 9 novembre 2023) commenta Aveva sollevato non pochi dubbi la vicenda dellaGiuseppina Giusy Giugliano , che tutti i giorni avrebbe dovutoin treno daa Milano per raggiungere la ...

La sua vicenda aveva tenuto banco a lungo per la singolare situazione da lei raccontata tramite i media: una storia che parlava di pendolarismo quotidiano daa Milano per lavorare comepresso il liceo Boccioni. Con uno stipendio non sufficiente a consentirle di prendere in affitto neppure una stanza nel capoluogo meneghino, Giuseppina ...

La bidella pendolare fra Napoli e Milano non viaggia più, Giuseppina Giugliano è stata trasferita a Caivano: « ilmessaggero.it

Giusy, la bidella pendolare, non viaggia più ogni giorno da Napoli a Milano: è stata trasferita a Caivano Orizzonte Scuola

Operativa a Napoli la rinnovata Cittadella postale, polo logistico primo nel Sud Italia per numero ...La sua vicenda aveva tenuto banco a lungo per la singolare situazione da lei raccontata tramite i media: una storia che parlava di pendolarismo quotidiano da Napoli a Milano per lavorare come bidella ...