Napoli | il misero pareggio conferma una fragilità di idee | quelle di Garcia Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023): ilunadidi. Lo scriva Daniele Dellera per il Corriere della Sera. Il calcio italiano sa stare in Europa, lo dimostrano le nostre squadre, brillanti e vivaci (non tutte) in Champions. L’Inter conquista con due giornate di anticipo gli ottavi di finale, non accadeva da una vita. Ilpoteva mettersi più comodo nel suo girone se fosse stato un po’ più sveglio e coraggioso contro l’Union Berlino, ma ilnon scalfisce le sue possibilità di qualificazione, se maiunadidi. Il Milan ritrova slancio e ...