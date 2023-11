Napoli | furgone in fiamme davanti alla Galleria Vittoria | strada chiusa al traffico

(Di giovedì 9 novembre 2023) Incendio in via Arcoleo aall’ingresso della. Unè andato in, nel cuore della città. Il rogo ha sprigionato una densa coltre di fumo visibile a chilometri di stanza.invia Arcoleo Ad accompagnare l’incendio anche gli scoppi provocati drottura di vetri e parabrezza. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...è avvenuta a notte fonda nei pressi di Lungo Dora, dove gli agenti notano due soggetti che, con fare guardingo, armeggiano attorno ad un'automobile parcheggiata per strada; accanto, un...

Spavento a Napoli, vericolo in fiamme: la polizia chiude la strada Internapoli

Rubano un furgone pieno di scarpe a Scalea, ritrovato vicino a Napoli RaiNews

Assaltano il furgone dei medicinali a Mugnano, caccia alla banda. Martedì mattina i malviventi hanno prima minacciano l’autista e poi hanno preso possesso del veicolo che era in transito in via Aldo ...La vicenda è avvenuta a notte fonda nei pressi di Lungo Dora Napoli, dove gli agenti notano due soggetti che, con fare guardingo, armeggiano attorno ad un’automobile parcheggiata per strada; accanto, ...