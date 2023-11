(Di giovedì 9 novembre 2023) Bortolo, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lottaper questa Serie A

(4 - 3 - 3): Capecchi 6, Compiani 6 (13' st Consolini 6), Zappettini 6.5 (33' st Viviani 7), ... Battilana 6, D'Elia 6.5 (30' st Di Cataldo 6.5), Fornara 7, Tironi 6, Galbusera 6 (13' st6),...

Mutti: “Inter favorita per lo Scudetto. Su Juventus e Napoli dico che…” Pianeta Milan

Mutti fa le carte al campionato: «Inter favorita per lo Scudetto, ma la Juve…». Le dichiarazioni in esclusiva Juventus News 24

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, crede nella sua squadra in questa stagione: ecco cosa ha detto Giuseppe Marotta ha parlato a Prime Video prima del match tra Salisburgo e Inter. L ...RETI: 11’ pt Gjyla (F), 17’ pt rig. Stuckler (C), 6’ st Stuckler (C), 12’ st Stuckler (C), 31’ st Gabbiani (C) FERALISALO’: Righetti, Zappa, Rubagotti (33 ...