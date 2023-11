Museo civico di Terzigno | presentazione libro di Alfonso Celotto

(Di giovedì 9 novembre 2023) Aldiladeldi“Fondata sul lavoro” Con ladel“Fondata sul Lavoro” di, promosso dall’Associazione “Dies Artis Semper“, si parlerà del contributo delle madri e dei padri costituenti campani alla redazione della Carta Costituzionale. Dove si terrà l’evento L’appuntamento è per Sabato 11 novembre, alle ore 16:00, presso ilArcheologico Territoriale di– MATT (Corso L. Einaudi), con ladeldel costituzionalista di origini vesuviane,, edito da ...

... Galleria d'Arte Moderna, Musei del Castello Sforzesco,Archeologico,del Novecento,di Storia Naturale e Acquario. Il costo della tessera si 'ammortizza' dopo 3 ingressi. ...

Sant'Evasio al Museo Civico domenica 12 novembre Il Monferrato

Domani al Museo Civico l’assessora Pierucci alla presentazione del ... Comune di Bari

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il 20% della flora e la fauna presenti in Europa è a rischio estinzione. A dirlo analizzando la condizione di 14.669 specie animali e vegetali racchiuse nel cosiddetto Libro ro ...Da giugno 2019 ad oggi, sono 162 le opere appartenenti al patrimonio artistico dei Musei Civici e della Biblioteca Saffi di Forlì date in prestito a importanti musei e istituzioni culturali in ...