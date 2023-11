Mudingayi | «Credo che la Lazio ce la possa fare a passare il turno di Champions»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gaby, ex centrocampista della, ha parlato a Radio Roma Sound del momento dei biancocelesti inLeague Gaby, ex centrocampista della, ha parlato a Radio Roma Sound del momento dei biancocelesti inLeague. PAROLE – «Dellaho bei ricordi. Ho passato molti anni lì e ho un bel ricordo anche dei tifosi. Laè un punto dall’Atlético,chefarcela ail, Sarri ha a disposizione una squadra forte. Io l’ho giocata lacon lae anche questo rappresenta un bellissimo ricordo, è un palcoscenico unico su cui oggi giocatore vuole salire. Campionato? Finora il ...

Gabi Mudingayi a Roma Radio Sound: “La prima cosa che ricordo ... LazioPress.it

Champions League, i bookie puntano sull'en plein italiano agli ottavi LazioPress.it

A esprimere i suoi ricordi sulla stracittadina e a commentare la stagione della Lazio ci ha pensato l'ex centrocampista Gaby Mudingayi ai microfoni di Roma ... La Lazio è un punto dall’Atlético, credo ...La Lazio fa fatica, con Gaby Mudingay che in esclusiva a Tag24 ha fatto il punto in casa biancoceleste in vista del Feyenoord e della Roma.