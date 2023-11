Moviola Salisburgo-Inter | Gozubuyuk bravissimo! Rigore? Una parata

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Red Bullha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.RED BULL, PRIMO TEMPO – Serdarvoto 7,5. Azzecca tutto ed è bravo anche nelle piccole cose, ossia giudicare calci d’angolo e persino rimesse laterali contese. A metà primo tempo, su un angolo per il Red Bull, cade in area Roko Simic a contatto con Carlos Augusto ma c’è troppo poco. Quattro minuti dopo (26?) il primo giallo, a Yann Bisseck che entra in scivolata su Andreas Ulmer quando ...