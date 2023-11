Mourinho | rotazioni senza rivoluzioni a Praga | Belotti cerca gol per rispondere ad Azmoun

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra la Roma e il derby, c’è lo Slavia. E non è un’amichevole come l’ha definita Maurizio Sarri nel post gara di Lazio-Feyenoord. Una vittoria in Repubblica Ceca permetterebbe ai giallorossi di blindare con due turni di anticipo la qualificazione agli ottavi e di concedersi un maxi turn over negli ultimi impegni con Servette e Sheriff (tenendo sempre conto dell’importanza delle vittorie ai fini ranking). Una sconfitta al contrario rischierebbe di rimettere tutto in gioco, mentre un pareggio rappresenterebbe un risultato accettabile per la situazione dei giallorossi. Ai box ci sono Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling. L’ex United sarà out anche contro la Lazio, mentre il capitano spera di farcela, ma più passa il tempo (fuori anche in rifinitura) e più le chance di esserci diminuiscono. Anche Nicola Zalewski rischia di dover saltare lo Slavia per una sindrome influenzale dell’ultim’ora. ...