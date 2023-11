Mourinho | «L’unico che non meritava di perdere era Bove Tutti gli altri | me compreso | sì»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023)a Sky Sport 24 dopo la sconfitta della Roma per 2-0 in casa dello Slavia Praga. La Roma ha perso il primo posto nel girone di Europa League. Ecco le parole del portoghese: Cosa è mancato alla Roma?: «Tutto. Non voglio parlare tanto. La decisione di non far parlare i giocatori alla stampa è mia. Ha parlato Belotti subito dopo la partita ma non deve parlare nessuno. Nessuno deve parlare perché non c’è molto da dire in più rispetto a quello che dico io. Risultato giusto, meritato per loro in senso positivo e meritatissimo per noi, nel senso negativo. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio, che è una cosa che di solito non mi piace fare perché arrivo con l’adrenalina. Vedere la partita da sopra, dagli spalti, mi fa arrivare con più tranquillità. L’ho fatto, rimane tra di noi quello che ho detto. Io ...