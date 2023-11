Mourinho e i messaggi via Whatsapp alla panchina della Roma durante la sfida con lo Slavia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Curioso sipariettolaa Praga. A metà ripresa la squadra capitolina è sotto di un gol ed èricerca di una rete per riequilibrare il match di Europa League. In...

In panchina non c'è(ancora squalificato) ma la sua presenza in tribuna si sente eccome: sul cellulare del vice Foti arrivano infatti le indicazioni dello Special One sulle scelte da fare in ...

Curioso siparietto durante la sfida Slavia-Roma a Praga. A metà ripresa la squadra capitolina è sotto di un gol ed è alla ricerca di una rete per riequilibrare il match di Europa League. In panchina n ...Il derby della Capitale è vicino, mancano davvero pochi giorni a Lazio - Roma, ma ciò nonostante, le attenzioni di Josè Mourinho sono tutte sulla partita contro lo Slavia ...