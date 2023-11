Motomondiale | Gp Malesia Martin In Ducati nel 2024? Sarei contento

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Maanche fiero di continuare in Pramac" SEPANG () - "Lo scorso week-end ho collezionato la quarta doppia vittoria dell'anno perciò ho deciso di stare qui, in Asia, per evitare il jet-leg. Sonoper la settimana di riposo ma preferisco correre le gare in fila". Parla così Jorge

Parla così Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) nella conferenza di presentazione del GP di. "In Thailandia ero costante e veloce, qui cercherò di ripetermi. Le condizioni meteo, inoltre, ...

MotoGP, orari e dove vedere il GP Malesia a Sepang Sky Sport

MotoGP Malesia: orari tv, dove vedere il GP di Sepang. Diretta su Sky e Now, differita su TV8 La Gazzetta dello Sport

'Martin in Ducati con me Non ho voce in capitolo' SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - 'Questa è una delle mie piste preferite, ho dei bei ricordi, ...Dopo un weekend di riposo si torna in pista domani a Sepang per le prove libere del Gran Premio della Malesia 2023, valido come terzultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Al via la volata fi ...