MotoGp | Marc Marquez | “In sella alla Ducati nessuna scusa Tanti vanno veloce | lo devo essere anche io”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) In vista del 2024, che affronterà un cambio tecnico epocale passando dHondase non quella del team ufficiale in rosso (sarà infatti nel team Gresini), non vuole darsi alibi. Impegnato nella fine del Mondiale 2023 della, il pilota spagnolo, intervenuto davanti ai media ha detto: “Capisco che ci sia molta aspettativa per il test di Valencia. Perché è un cambio dia e perché, in passato, si è generata aspettativa con altri piloti. Il mio lavoro è provare a scacciare via questa aspettativa”. Poi ha specificato: “Nel test di Valencia dovrà adattarmi, andare man mano, perché ho trascorso molti anni correndo con lo stesso tipo di moto. Adattarmi al team. Il primo che ha domande sono io. Appena salirò sulla ...