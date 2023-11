MotoGp | Malesia; Bagnaia ' sarà una bella battaglia'

(Di giovedì 9 novembre 2023) "E' una delle mie piste preferite, adoro venire qui e ho bei ricordi in tutte le categorie. Servirà un po' di fortuna per il meteo, ma credo che saremo competitivi in tutte le condizioni". Parola di ...

Parola di Francesco Bagnaia (Ducati factory), in vista del Gran Premio dellain. "Su questa pista la gomma da gara dovrebbe essere la media. L'ultima volta qui, nei test invernali, ...

Malesia bollente: dalla "faida" Rossi-Marquez, ai colpi Dovizioso e Bagnaia La Gazzetta dello Sport

Francesco Bagnaia si è presentato decisamente sereno e concentrato alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntam ...Così Jorge Martin (Ducati Pramac) in vista della sfida in Malesia per il Mondiale MotoGp che risponde ad una domanda sul suo possibile futuro come compagno di Pecco in Ducati ufficiale (Bagnaia, ndr)