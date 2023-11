MotoGp Malesia 2023 | Bagnaia | “A Sepang voglio partire davanti”

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’si prepara alla sfida con Jorge Martin al Gp di, terzultimo round del Mondiale. Sulla pista diil pilota della Ducati arriva come leader iridato, con 13 punti di vantaggio sullo spagnolo, suo compagno di marca. “La pressione è un grande carburante, ti fa sentire la fame e la voglia di essere ancora campione. Certo che avverto il momento e la pressione che stiamo affrontando, altrimenti vorrebbe dire che la lotta per il titolo non m’importa”. Il 26enne piemontese entra poi nel merito della gara, delle insidie che nasconde, il meteo incerto. “è tra le me piste preferite, conservo dei bei ricordi, in tutte le categorie. Ci vorrà un po’ di fortuna con il meteo, ma possiamo essere competitivi in ogni situazione. ...

A distanza di cinque anni dalla sua ultima gara in( Valencia 2018 ), Alvaro Bautista tornerà a correre in un Gran Premio della top class grazie ... è uno dei più attesi in. E intanto il ...

MotoGp Malesia, Bagnaia pronto per la sfida con Martin: "A Sepang voglio partire davanti" Adnkronos

MotoGP, GP Malesia: Bagnaia e Martin assieme nel team Ducati ufficiale Pecco: "Non è giusto per Bastianini". Lo spagnolo: "Ne sarei felice" Virgilio Sport

Tutto pronto per il Gran Premio di Malesia, i piloti sono carichi e noi aspettiamo di vedere il gran duello per il primo posto in classifica Fonte: ANSA Conferenza stampa MotoGP Malesia: duello… Leggi ...Semaforo verde e si comincia con il weekend della Malesia per il Gran Premio nel circuito di Sepang. La corsa per il titolo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia continua in Asia. Al momento l’italiano ...