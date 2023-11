MotoGP GP Malesia | Martin | “La posta in palio è altissima”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Pressione? Lain, ma quando corri sei paradossalmente più rilassato e pensi alla gara”. Lo ha detto Jorge(Ducati Pramac) in vista dell’appuntamento in. “Dopo la Thailandia – aggiunge– ero felicissimo, avevo vissuto un weekend fantastico. Ho deciso di restare in Asia per non soffrire di nuovo il jet lag. Questa settimana ho avuto troppo tempo per pensare, io preferisco correre gara consecutivamente. Vediamo come andrà qui. Mi manca la vittoria dell’anno scorso, potevo recuperare e poi sono caduto. Il nuovo asfalto potrebbe essere positivo. Vedremo la mia strategia in gara”. E sul futuro: “Se Ducati vorrà che entri nel team con la moto ufficiale sarò più che contento, ma altrimenti sarà fiero di continuare con Pramac“. SportFace.