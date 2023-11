MotoGP | GP Malesia 2023 A Sepang comincia la volata finale tra Bagnaia e Martin L’Iride è sul filo del rasoio

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo una provvidenziale pausa per tirare il fiato, il Mondiale disi appresta a vivere la propria resa dei conti. Non ci sarà più un attimo di respiro sino al verdetto, emesso dalla “Corte di cassazione di Valencia”. Prima di arrivarvi, bisognerà però passare da altri due gradi di giudizio. Il primo è l’autodromo di, dove nell’imminente fine settimana si disputerà il Gran Premio di. Francescoe Jorgesono separati da 13 punti in un duello che sta assumendo i connotati del tiro alla fune. Lo spagnolo sta dando uno strattone dopo l’altro, cercando di portare progressivamente dalla sua parte la contesa iridata, forte di una serie di prestazioni più incisive. Tuttavia, l’italiano ha saputo rispondere per le rime proprio nel momento in cui ...