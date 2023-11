MotoGP | Bagnaia-Martin | terzultimo atto del duello a Sepang | venerdì e sabato cruciali

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si entra nella fase sempre più calda del Mondiale di2023: Francescoe Jorgesono separati da 13 punti in classifica e molto probabilmente iltra l’italiano e lo spagnolo della Ducati si protrarrà fino a domenica 26 novembre, quando la stagione si concluderà a Valencia. Questo fine settimana si corre a, in Malesia, su un circuito difficile da interpretare e dove spesso le condizioni atmosferiche sono un’incognita e rappresentano un vero e proprio fre nelle varie sessioni. L’italiano ha vinto su questo tracciato per la prima volta nel 2016 quando correva in Moto3 e ha bissato lo scorso anno nella classe regina ottenendo una vittoria preziosissima nell’economia della vittoria Mondiale. Inoltre il ricordo dolce perè la ...

A distanza di cinque anni dalla sua ultima gara in( Valencia 2018 ), Alvaro Bautista tornerà a correre in un Gran Premio della top class grazie a una wild card. La lotta trae Martin per il titolo 2023 tiene banco a Sepang, ma ...

Stoner punge la Ducati: "Troppa pressione sui piloti. E anche Bagnaia..." La Gazzetta dello Sport

Pecco Bagnaia e Jorge Martin stanno infiammando il finale della stagione di MotoGP, la cui assegnazione del titolo di campione del mondo si è riaperta in estate grazie al filotto di grandi risultati ...che durante questo fine settimana avrà la possibilità di prendere parte al Gran Premio della Malesia 2023 di MotoGP in qualità di wild card. Per lo spagnolo si tratta di una grande occasione e, ...