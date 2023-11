MotoGP | Bagnaia | ' Ho perso qualcosa dopo l' incidente a Barcellona'

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Certo che avverto il momento e la pressione che stiamo affrontando, altrimenti vorrebbe dire che la lotta per il titolo non m'importa". Parola di Pecconella conferenza stampa del giovedì che ...

Perprove e qualifiche saranno determinanti. "Nei test a febbraio è andato tutto bene, ma tutti hanno raggiunto un livello molto alto e mi aspetto una bella battaglia, il confronto sarà senz'...

Stoner punge la Ducati: "Troppa pressione sui piloti. E anche Bagnaia..." La Gazzetta dello Sport

Stanotte e nella mattina di venerdì 10 novembre con le prove libere sul circuito di Sepang si apre il Gran Premio della Malesia della MotoGP 2023: ...MotoGp, Bagnaia: "In Malesia sarà una bella battaglia" e per Martin "la posta in palio è alta"