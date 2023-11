Moto3 | a Sepang riparte la corsa al titolo con Masià davanti ma tantissimi inseguitori

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo una settimana di (meritato) riposo, il Motomondiale è pronto a tornare in scena. Siamo, infatti, ai nastri di partenza della seconda e ultima tripletta di questo inizio di autunno, quella che ci porterà alla consegna deliridato. Tre gare, tre settimane, 75 punti totali in palio per andare a decidere tutto. Se la MotoGP vede un duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, e la Moto2 ha già deciso che sarà Pedro Acosta il suo trionfatore, per quanto riguarda la classe più leggera è tutto ancora in bilico. I pretendenti al successo finale non mancano, anzi, sono almeno 4 e tutti distanziati per pochissimi punti. In poche parole ci attende un finale di campionato davvero vibrante., Lusail e Valencia. Queste saranno le tre tappe che ci faranno capire chi sarà il nuovo campione del mondo della. Si inizierà nel corso ...