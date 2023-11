Moto2 | GP Malesia 2023 | tutto pronto a Sepang per la festa mondiale di Pedro Acosta

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Secondo match point iridato in vista per, che ha ottime chance di chiudere i conti già questo weekend alaureandosi così Campione del Mondocon due round di anticipo. Al predestinato spagnolo basterà concludere nelle prime quattro posizioni il Gran Premio dellaper poter festeggiare la certezza aritmetica del titolo a prescindere dai piazzamenti altrui. In realtà lo ‘Squalo di Mazarrón’ rischia di vincere il campionato domenica anche con un risultato peggiore del 4° posto, nel caso in cui il suo unico avversario ancora in gioco Tony Arbolino non dovesse salire sul gradino più alto del podio. Con una eventuale seconda piazza dell’azzurro,conquisterebbe il titolo agiungendo al traguardo nella top9, ...