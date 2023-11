Morta intossicata | al setaccio prodotti commercializzati dal marito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna folla parenti ed amici ha partecipato stamattina ai funerali di Gerardina Corsano, la 46enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, deceduta martedì della scorsa settimana per una sospetta intossicazione alimentare. (LEGGI QUI) Nella chiesa di Difesa Grande, la contrada rurale dove Gerardina viveva insieme alAngelo Meninno, sopravvissuto alla intossicazione, amici e conoscenti si sono stretti alla famiglia che alla vigilia del funerale aveva chiesto ai mezzi di informazione una presenza non invasiva: invito raccolto dalle emittenti televisive che hanno spento le telecamere dentro e fuori la chiesa dell’Addolorata dove è stato celebrato il rito funebre. Per domani sono attesi dal magistrato della Procura di Benevento, Maria Amalia Capitanio, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati dall’Istituto superiore di sanità su ...