Montpellier-Nizza | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 9 novembre 2023)è una partita della dodicesima giornata della1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabiliPrimo in classifica dopo undici giornate, davanti al Psg e al Monaco. Diciamo che il cammino di Francesco Farioli, tecnico del, fino al momento è stato decisamente entusiasmante. Una squadra, la sua, che gioca a memoria, che concede pochissimo, e che sa colpire nei momenti importanti del match. Quando poi per le avversarie non c’è più tempo per recuperare. Farioli, guida ilprimo in classifica in1 (Lapresse) – Ilveggente.itSi sta parlando molto anche in Italia di quello che il giovane tecnico italiano sta riuscendo a fare nel campionato francese, tant’è che si parla anche di un ...