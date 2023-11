Mondiali Gruppo B di Wheelchair Curling | l’Italia vola in semifinale | battuta l’Inghilterra

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una grande Italia si conquista, grazie al secondo posto in classifica al termine della fase di round robin, la qualificazione alle semifinali deiB di. Domani alle ore 08.30 italiane la Nazionale tricolore guidata da coach Roberto Maino si giocherà contro la Slovacchia l’accesso alla finale e, insieme, anche il pass per la rassegna iridata delA in programma il prossimo marzo in Corea del Sud. Una prima grande occasione con la consapevolezza che, se le cose dovessero andare male, resterebbe comunque l’opzione della finalina per il 3° posto che metterebbe in palio l’ultimo posto disponibile per iA. Gli Azzurri , sul ghiaccio con Orietta Bertò (Albatros Trento), Fabrizio Bich (Disval), Egidio Marchese (Disval) e ...