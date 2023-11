Molo Manfredi | lavori e verifiche dopo la voragine

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sì lavora anche oggi sule sulla banchinalache si è creata nei giorni scorsi e ha messo a rischio la stabilità del braccio didestinato ad accogliere anche le navi da crociera. Per il momento questo tipo di imbarcazione non potrà ormeggiare aldove proseguono idi messa in sicurezza, innanzitutto, per colmare il vuoto che ha fatto cedere l’asfalto creando due buchi, uno dei quali di notevoli dimensioni, largo almeno 10 metri e profondo quattro. Il primo intervento prevede di riempire con dei massi appositi la, ma ovviamente devono essere fatti anche degli studi per capire le cause che hanno determinato il problema. Come ha riferito in maniera ...