Modugno Sky | «Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato a Castel Volturno»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il giornalista Sky Francescoha dato ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Union Berlino, e la situazione legata all’infortunio di Victor: «Oggi il presidente era a, Garcia con i calciatori ha rivisto in sala video con i calciatori gli errori di ieri sera contro l’Union Berlino. Resta l’amarezza in tutto l’ambiente. C’è la voglia di guardare avanti, ma anche di capire.oggi è tornato aed è in cura con». LE PAROLE DI MELUSO SU: «È rientrato oggi. Farà degli esami strumentali, questo infortunio prevedeva 5-6 settimane di stop. Cercheremo di averlo in campo il prima ...