MO | Boldrini | ' Francia | Spagna e Belgio si mobilitano per pace | Meloni dov' è?'

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Mentre Macron a Parigi organizza una conferenza umanitaria per trovare una via d'uscita dalla catastrofe in corso a Gaza, il premier spagnolo Sanchez chiede il cessate il fuoco e propone una conferenza die la vicepremier belga Petra De Sutter si spinge a chiedere sanzioni economiche sui prodotti che arrivano dai territori occupati in Cisgiordania, Giorgiatace. Siamo costretti ad apprendere le poche notizie da indiscrezioni di stampa, come quelle sulle navi presenti davanti a Gaza e Cipro". Lo dichiara Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo. "Da settimane, ormai, le opposizioni chiedono che la premier venga a riferire in aula sulla posizione del governo in merito alla catastrofe umanitaria a Gaza e alla prospettiva politica della ...