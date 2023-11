Mix esplosivo di ignoranza e antisemitismo su Israele e Palestina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ci sono due domande fondamentali che la nuova guerra in Medio Oriente pone drammaticamente: perché certe avanguardie (politiche, culturali, sociologiche) americane ed europee sono schierate con il fondamentalismo islamico; e perché odiano l'Occidente in cui sono state allevate godendo di diritti e libertà sconosciuti nelle altre parti del mondo? Alla prima domanda ha risposto magistralmente, con una serie di quesiti scomodi, un'editorialista del «Jerusalem Post», Emily Schrader, prendendo di mira le star del jet-set impegnate a sostenere senza se e senza ma la causa di Hamas. «Dov'eravate – ha chiesto - quando più di 4mila palestinesi nei campi profughi sono stati massacrati nella guerra civile siriana e 850 mila furono sfollati? E dov'era la vostra indignazione quando il Libano vietò ai palestinesi di lavorare come medici, avvocati o di possedere terreni? Oppure quando le milizie ...