Minori uccisi | il drammatico primato di Gaza – Ascolta

...negli scontri con l'esercito a Jenin E' salito ad otto il numero dei miliziani palestinesi... 09 nov 12:00 Tajani: "Pronti a curare ipalestinesi in Italia" 'Vorrei ribadire qui la ...

Gaza: 3.195 bambini uccisi in tre settimane, un numero superiore a ... Save the Children Italia

Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambini. Per tutti gli altri ... UNICEF Italia

L'assessore comunale alla sicurezza Sergio Gambino ha risposto snocciolando alcuni dati relativi a tutta la città di Genova: "Nello specifico non abbiamo segnalazioni di problematiche sui minori ...Sei anni e due mesi per aver ucciso la moglie malata, soffocandola con un cuscino. La pena, molto lieve per un omicidio, è stata decisa dalla Corte di assise di Modena per Franco Cioni, ...