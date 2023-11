Ministri scavalcati e decreti fiume Il premierato di fatto esiste già

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Che il sogno della donna sola al comando – seppur chiamata con l’articolo al maschile – fosse un’ossessione di Giorgia Meloni era facilmente intuibile fin dal suo primo discorso in Parlamento, subito dopo la sua nomina a presidente del Consiglio. Perfino prima, nel bel mezzo delle trattative, quel suo “non sono ricattabile a differenza di altri” lanciato contro Silvio Berlusconi lasciava intendere che la leader di Fratelli d’Italia vedesse anche nei suoi alleati dei possibili nemici. Dai migranti al Pnrr la premier Meloni ha commissariato l’esecutivo. E svilito il ruolo delle Camere Nel libro di Bruno Vespa uscito in questi giorni la premier rincara la dose: “Margaret Thatcher – dice Meloni – si faceva portare soltanto i giornali che parlavano bene di lei. Io nemmeno quelli. Non leggo niente per non essere condizionata. Non ho padroni, non ho niente da restituire. Mi fido solo della ...