Milano | 37enne ricercato in Algeria per terrorismo e legami con l’Isis arrestato in metropolitana

(Di giovedì 9 novembre 2023) È statosulladiun algerino di 37 anni su mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. Durante i servizi di controllo disposti dal questore del capoluogo meneghino, Chouial Yassine, questo il suo nome, si è mostrato molto aggressivo con gli agenti, ha gridato “Allah Akbar” e ha cercato più volte di afferrare dallo zaino un coltello con una lama di oltre 12 centimetri. E’ successo alla stazione delladi Cadorna, in centro a, il 29 agosto, ma la notizia è stata resa nota solo oggi dalla Questura. Una volta fermato, i poliziotti della Digos hanno effettuato le comparazioni foto-dattiloscopiche, scoprendo così che il, già sconosciuto alle forze di polizia italiane, erain ...

Chouial Yassine - senza fissa dimora né documenti - ha dichiarato che dormiva in una moschea in zona Lampugnano a. 'Mi piace l'Italia, ci vivo da un anno' ha detto Yassine, che ha dato il ...

Tra l'altro, lo stesso 37enne, senza fissa dimora né documenti e che dormiva, emerge dagli atti, in una «moschea in zona Lampugnano» a Milano, ha dato il consenso all'estradizione. Negli atti ...era stato fermato per un controllo in corso alla Metropolitana di Milano. Il Questore, infatti, ha predisposto in questi giorni verifiche più accurate sui passeggeri in transito nell’affollatissima ...