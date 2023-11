(Di giovedì 9 novembre 2023) L'mento dihimovic e il nuovo nome in attacco sono solo alcune delle migliori notizie di giornata in casa

... l'esordio a Udine, il primo gol contro la Sampdoria, il gol decisivo nel Derby della Mole, l'ultima rete, quella da tre punti di San Siro contro il. Un gol contro il suo passato per ...

MILAN TOP NEWS – Leao come van Basten. Ibra si avvicina. E in attacco… Pianeta Milan

MERCATO MILAN TOP NEWS – Leao e Giroud super. Donnarumma, fischi Pianeta Milan

Il Carroccio presenta un ddl: "Utilizzare anche il parametro del costo della vita per i trattamenti economici accessori dei dipendenti pubblici e privati" ...Il Torino dopo la vittoria in campionato a Lecce ha bissato in casa contro il Sassuolo, con l’intermezzo dell’inciampo dell’eliminazione dalla Coppa Italia. L’intento ...