Milan-Inter | scotta il derby di mercato | nel mirino un giovane centrocampista

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quello fraè uncontinuo che si gioca tanto sul campo quanto sul. Leesi sono sempre pronte a qualche ‘sgambetto’ nelle trattative, a un rilancio inaspettato per un obiettivo comune, come già accaduto in passato per Marcus Thuram, sul quale ilsembrava in vantaggio, ma che l’ha poi chiuso con un sorpasso da Formula 1, forte di un accordo passato già ottenuto. Come nel caso di Thuram, la Germania potrebbe essere teatro di un nuovodifra, questa volta però, una serie sotto la Bundesliga.su Ouèdraogo Leesi hanno messo gli occhi su Aassan Ouèdraogo, ...