Milan-Gyökeres | almeno altri tre club interessati al giocatore

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ilha intenzione di puntellare il pacchetto offensivo della rosa di Pioli e, da tempo, sta scandagliando il mercato in cerca di profili importanti. Viktorè uno dei nomi accostati alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Sulperò la concorrenza è serrata, si registra infatti l’interesse del Borussia Dortmund, del West Ham e del Brentford. Come riportato dai colleghi tedeschi di “90min.de”, ilavrebbe messo gli occhi su di lui, grazie all’ottimo inizio di campionato che sta vivendo con la maglia dello Sporting Lisbona. La società lusitana, dopo i 22 gol e 12 assist fatti registrare dal calciatore in Inghilterra nella passata stagione, ha sborsato al Coventry City 20 milioni di euro. L’abbrivio di campionato ha solo che confermato l’ottimo investimento dello Sporting, il 25enne svedese ha già ...