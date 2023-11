Milan | Franco Baresi riceve il premio Niels Liedholm

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un campione, dentro e fuori dal campo, che resterà per sempre nella storia del, nella giornata di oggi, ha ricevuto a Cuccaro Moferrato il. Nel corso della sua lunga carriera, l’ex storico numero 6 rossonero si è contraddistinto non solo come grande leader di tutte le difesa che ha guidato, ma anche per la capacità di onorare con tenacia, fedeltà e grande attaccamento la maglia che ha indossato., nel corso degli anni, è diventato sempre di più un esempio autentico di stile e lealtà. Un altroche si aggiunge, dunque, alla bandiera dello storico capitano del. Non che il suo palmarès sia vuoto. Il Kaiser con la maglia del, dal ...