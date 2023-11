Milan | 4 convocati in nazionale | out Loftus-Cheek

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo la vittoria in Champions League contro il PSG ilsi prepara a sfidare il Lecce, match in programma sabato 11 novembre alle 15:00. Terminato questo turno di Serie A il campionato andrà in pausa per lasciare spazio alle nazionali e per questo cominciano già a essere comunicate le prime liste dei. Tra le fila della Francia Deschamps ha convocato Maignan, Theo Hernandez e Giroud, mentre l’Inghilterra ha chiamato Tomori. Assente invece. Maignan, Theo e Giroud sono ormai fondamentali per il ct Deschamps, che non fa mai a meno dei tre giocatori del. Discorso diverso invece per Tomori, che torna tra idel ct Southgate dopo l’assenza nell’ultima pausa nazionali. Non sarà con lui, che nonostante ...