Migranti in Albania | Cassese smonta i critici | “Accordo legittimo”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Zuppa di Porro. Per il Corsera sulle riforme sale la tensione e sapete perchè? Perchè la Meloni fa partire iter premierato al Senato. Vbbè roba da pazzi. Per art138 dovrà passare due volte da ogni Camera. Per Signore meloni vuole candidarsi alle Europee.di Tirana non piace ai vescovi, ovvio, e il pd vuole fare fuori il premier albanese dai socialisti europei: vendicativi.al Foglio l’è più che. Gaza si tratta sugli ostaggi. Sul Corriere la testimone oculrare dello stupro di gruppo e mutilazione. E giubilei si cucina la consulente onu, Albanese. Incredibili reportage dalla Spagna: tutti pro Sanchez e chi manfesta contro amnistia è un fascista. Di Girolamo sulla griglia, per aver fatto quello che avrebbero fatto tutti i giornalisti. Corsini a Italia oggi. Parla il capo di Airbnb al ...